Bundeskanzler Scholz' Sommerbotschaft an die Ampel: Bitte nicht so laut

Ampel-Chaos, Gegeneinander-Koalition, Krisen-Kabinett: So ist die Regierung in den letzten Wochen wahrgenommen worden. Kanzler Scholz vermittelt jedoch den Eindruck, als sei alles gar nicht so schlimm.

© Michael Kappeler/dpa Kurz vor seinem Urlaub stellt sich Olaf Scholz den Fragen der Hauptstadtjournalisten und sorgt für den ein oder anderen Lacher. Foto: Michael Kappeler/dpa

Von Michael Fischer, dpa