Extremismus Scholz erinnert an Anschlag auf Synagoge in Halle

Vor drei Jahren versuchte ein schwer bewaffneter Attentäter in eine Synagoge in Halle einzudringen, erschoss zwei Menschen und verletzte zahlreiche weitere. Kanzler Olaf Scholz erinnert an die Tat.