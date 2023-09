/ Lesedauer: ca. 2min Russische Invasion Scholz attackiert Putin im UN-Sicherheitsrat

Der Bundeskanzler spricht erstmals vor dem mächtigen UN-Gremium in New York und richtet klare Worte an das russische Staatsoberhaupt.

© Mary Altaffer/AP/dpa Bundeskanzler Olaf Scholz spricht im UN-Sicherheitsrat. Foto: Mary Altaffer/AP/dpa

Von dpa