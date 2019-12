Empfehlung - Schlag gegen lateinamerikanische Gang MS-13

dpaNew York 64 von ihnen seien in der vergangenen Woche unter anderem wegen Verschwörung zum Mord, Drogenschmuggel, Gang-Gewalt und dem Besitz und Verkauf von Waffen festgenommen worden, sagte Timothy Sini, Bezirksstaatsanwalt von Suffolk County östlich von New York, das die Hälfte von Long Island einnimmt. Es sei der größte Schlag gegen die Gang in der Geschichte des Bundesstaates New York, hieß es weiter. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/schlag-gegen-lateinamerikanische-gang-ms-13-336028.html