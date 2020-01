Empfehlung - Schlafender Obdachloser in Berlin angezündet

dpaBerlin Beim Schlafen im Vorraum einer Bank ist ein Obdachloser in Berlin angezündet worden. Der Mann habe in der Nacht zum Dienstag eine schwere Brandverletzung am Bein erlitten und sei in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/schlafender-obdachloser-in-berlin-angezuendet-338245.html