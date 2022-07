/ Lesedauer: ca. 2min Diplomatie Saudischer Kronprinz zu erstem EU-Besuch seit Khashoggi-Mord

Fast vier Jahre ist es her, seit der saudische Kronprinz zuletzt die EU besuchte. In Athen erfreut ihn der „warme Empfang“. Es geht um Zusammenarbeit in Sachen Energie aber auch um Investitionen.