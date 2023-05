/ Lesedauer: ca. 1min Diplomatie Saudi-Arabien: Vertretung in Syrien nimmt Arbeit wieder auf

Die diplomatische Vertretung Saudi-Arabiens in Syrien soll in Riad seine Arbeit in dem Bürgerkriegsland wieder aufnehmen. Unklar ist noch, ob es sich dabei um die Botschaft handelt.

© Abdulrahman Al-Abdulsalam/Saudi Press Agency/dpa Syrien Machthaber Baschar al-Assad empfängt Faisal bin Farhan, Außenminister von Saudi-Arabien. Foto: Abdulrahman Al-Abdulsalam/Saudi Press Agency/dpa

Von dpa