Empfehlung - Sachsens AfD-Liste teils ungültig - nur 18 Kandidaten

dpa/snKamenz Die AfD kann zur Landtagswahl in Sachsen am 1. September nicht mit allen 61 Kandidaten der Landesliste antreten. Der Landeswahlausschuss erklärte in seiner Sitzung nur die ersten 18 Plätze für gültig - wegen formaler Fehler.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/sachsens-afd-liste-teils-ungueltig-nur-18-kandidaten-306254.html