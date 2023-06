/ Lesedauer: ca. 5min Ukraine-Krieg Russland im „Kriegschaos“ – und Putin tut, als wäre nichts

Drohnenangriffe in Moskau, Beschuss russischer Grenzregionen – das Echo von Kremlchef Putins Invasion in die Ukraine spüren immer mehr Menschen im eigenen Land. Auch die Kritik an seiner Kriegsführung ist laut.

© Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Planet Pix via ZUMA Press Wire/dpa Putin und der Machtapparat sehen sich längst im Krieg mit dem „kollektiven Westen“ unter Führung der USA, die es auf eine Zerstörung Russlands abgesehen hätten und dafür die Ukraine nur als Schlachtfeld nutzten. Foto: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Planet Pix via ZUMA Press Wire/dpa

Von Ulf Mauder, dpa