Diplomatie Russland begrüßt neuen deutschen Botschafter mit Vorwürfen

Der Wechsel in der deutschen Botschaft in Moskau findet nicht gerade in freundlicher Atmosphäre statt. Der neue Botschafter Alexander Graf Lambsdorff muss sich harsche Vorwürfe gefallen lassen.

© Michael Kappeler/dpa Der FDP-Politiker Alexander Graf Lambsdorff ist neuer deutscher Botschafter in Moskau. Foto: Michael Kappeler/dpa

Von dpa