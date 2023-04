/ Lesedauer: ca. 2min Sankt Petersburg Russischer Kriegskorrespondent bei Explosion getötet

Er berichtete aus dem Kreml, von der Front, er gab russischen Soldaten in seinem Blog Verhaltensweisen mit auf den Weg in den Krieg in der Ukraine. Jetzt wurde der Kriegsberichterstatter und Blogger Opfer eines Sprengsatzes.

© ---/AP/dpa Russische Ermittler und Polizisten stehen nach der Explosion am Tatort in Sankt Petersburg. Foto: ---/AP/dpa

Von dpa