/ Lesedauer: ca. 2min Ukraine-Krieg Russische Reservisten fordern in Video Hilfe von Putin

Berichte, wonach schlecht ausgebildete Rekruten an der Front in der Ukraine vorgeschickt werden, gibt es viele. Nun richten sich russische Reservisten mit einem Appell direkt an Präsident Putin.

© Dmitri Lovetsky/AP/dpa Russische Kriegspropaganda auf einem Plakat in St. Petersburg. Foto: Dmitri Lovetsky/AP/dpa

Von dpa