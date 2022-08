/ Lesedauer: ca. 2min Flüchtlinge Rumänien: Neue Festnahme nach Tod von 39 Migranten in Lkw

31 Männer und 8 Frauen aus Vietnam starben auf qualvolle Weise auf ihrer Flucht in einem Lastwagen in Großbritannien. Nun wurde ein weiterer Schlepper in dem Fall einem Haftrichter vorgeführt.