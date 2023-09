/ Lesedauer: ca. 2min Wahlen Rhein offen für verschiedene mögliche Koalitionen in Hessen

Die Landtagswahl in Hessen rückt näher - und damit auch die Frage: Welche Koalition könnte es künftig in Wiesbaden geben? Der Ministerpräsident zeigt Sympathien in mehrere Richtungen.

© Boris Roessler/dpa Boris Rhein ist offen für verschiedene mögliche Koalitionen. Foto: Boris Roessler/dpa

Von dpa