Empfehlung - Beide Männer aus Falkensteiner Höhle gerettet

dpaGrabenstetten Zwei in einer Höhle in Baden-Württemberg eingeschlossene Männer sind aus ihrer Notlage gerettet worden. Einsatzkräfte befreiten am Montag zunächst einen Höhlen-Guide und einige Stunden später dessen Kunden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/rettungskraefte-wollen-eingeschlossene-hoehlengaenger-befreien-310188.html