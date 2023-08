/ Lesedauer: ca. 2min Konflikte Reporter ohne Grenzen: Taliban nehmen neun Journalisten fest

Seit ihrer Rückkehr an die Macht haben die Taliban die Pressefreiheit in Afghanistan stark eingeschränkt. Hunderte sind vor dem Regime geflohen. Wer geblieben ist, lebt in Unsicherheit.

© Abdul Khaliq/AP/dpa Taliban-Kämpfer patrouillieren im afghanischen Kandahar. Foto: Abdul Khaliq/AP/dpa

Von dpa