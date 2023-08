/ Lesedauer: ca. 4min Fragen und Antworten Regierungsflieger: Wenn Kanzler und Ministerinnen reisen

In den 90er Jahren ist es Theo Waigel passiert, später Kanzlerin Merkel: Pannen am Regierungsflieger gibt es immer wieder. Was sind das für Flugzeuge - und sind sie häufiger kaputt als andere?

© Sina Schuldt/dpa Die Regierungsmaschine, ein Airbus A340-300, steht auf einer Parkposition aus dem Flughafen von Abu Dhabi. Foto: Sina Schuldt/dpa

Von Theresa Münch, dpa