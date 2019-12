/ Lesedauer: ca. 2min Regierungsdokument weckt Zweifel an Johnsons Brexit-Plänen

„Get Brexit Done“ - so lautet der Wahlslogan von Boris Johnson. Doch glaubt man einem an die Presse durchgesickerten Regierungsdokument, ist das nicht ganz so einfach, wie es der Premierminister behauptet.