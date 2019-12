Empfehlung - Regierungsbündnis von CDU, Grünen und SPD in Sachsen steht

dpaDresden Gut dreieinhalb Monate nach der Wahl in Sachsen steht einer Koalition von CDU, Grünen und SPD nichts mehr im Weg. Als letzte Partei stimmten die Grünen dem Bündnis zu. In einer Mitgliederbefragung votierten 93,2 Prozent der beteiligten Mitglieder für das Dreier-Bündnis in Sachsen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/regierungsbuendnis-von-cdu-gruenen-und-spd-in-sachsen-steht-335635.html