/ Lesedauer: ca. 2min Gesundheitsversorgung Regierung will Krankenpflege entlasten

Seit Wochen streiken Klinikbeschäftigte in Nordrhein-Westfalen für bessere Bedingungen. Auch in anderen Regionen sind Krankenpflegerinnen und -pfleger am Limit. Nun verspricht die Regierung grundlegende Verbesserungen.