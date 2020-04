Rechtsstreit mit Zeitung: Schießt Meghan ein Eigentor?

Prinz Harry, damals Herzog von Sussex und seine Frau Herzogin Meghan bei einem Empfang in der britischen Residenz während ihrer Afrikareise. Herzogin Meghan hat bei ihrer Klage gegen den Verlag der britischen Boulevardzeitung „Mail on Sunday“, Associated Newspapers, bei einer Voranhörung am 24.04.2020 in London schwere Vorwürfe erhoben. (zu dpa "Rechtsstreit mit Boulevardblatt: Schießt Meghan ein Eigentor? "). Foto: Dominic Lipinski/PA Wire/dpa