/ Lesedauer: ca. 3min Extremismus Rechtsradikale Gesinnung: Prozess um Anschlag auf Synagoge

In der Silvesternacht 2022 möchte ein junger Mann eine Synagoge in Oberfranken in Brand setzen. Nur mit Glück kommt es nicht dazu. Vor Gericht zeigt der Angeklagte Reue - und eine eindeutige Gesinnung.

© Daniel Vogl/dpa Der vorsitzende Richter am Amtsgericht Bachmann (M.) zu Beginn der Sitzung in Bamberg. Foto: Daniel Vogl/dpa

Von Sebastian Schlenker, dpa