Empfehlung - Rechtsextreme Szene schwieriger zu überwachen

dpaBerlin Größere Organisationen, in denen sich potenzielle Straftäter sammelten, hätten kaum noch Einfluss, zitierte die „Welt am Sonntag“ aus einer vertraulichen Analyse der Behörde. Als maßgebliche Akteure träten mittlerweile „vor allem wenig komplex organisierte Kleingruppen und Einzelpersonen in Erscheinung“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/rechtsextreme-szene-schwieriger-zu-ueberwachen-294359.html