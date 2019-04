Empfehlung - Razzien gegen islamistisches Netzwerk in neun Bundesländern

dpaDüsseldorf/Berlin Wie das Bundesinnenministerium mitteilte, umfassten die Razzien etwa 90 Objekte in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein. An der Spitze dieses Netzwerks stehen demnach die Vereine World-Wide-Resistance-Help und Ansaar International. WWR-Help hat seinen Hauptsitz im nordrhein-westfälischen Neuss, Ansaar International in Düsseldorf.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/razzien-gegen-islamistisches-netzwerk-in-neun-bundeslaendern-291361.html