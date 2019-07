Empfehlung - Razzien gegen illegale Einwanderer in USA geplant

dpaWashington Schon länger stand im Raum, dass die US-Regierung solche Festnahmeaktionen plant, um illegale Einwanderer in größerer Zahl abzuschieben. Am Freitag hatte US-Präsident Donald Trump öffentlich bestätigt, dass diese Aktionen an diesem Sonntag starten sollen. Der Fokus liege auf Menschen, die Straftaten begangen hätten, sagte er. Trump betonte aber, wer illegal ins Land gekommen sei, müsse gehen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/razzien-gegen-illegale-einwanderer-in-usageplant-307653.html