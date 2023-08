/ Lesedauer: ca. 3min Parteien Ramelow: Dauerdebatte über AfD nutzt den Rechtspopulisten

Seit Wochen ist die AfD im Umfragehoch - in Deutschland, noch mehr in Ostdeutschland. Thüringens Ministerpräsident beklagt einen Alarmismus in der politischen Debatte, von der vor allem die AfD profitiere.

© Martin Schutt/dpa „Wenn es nur noch darum geht, „Wie hältst du es mit der AfD?“, erleben wir meiner Meinung nach eine gefährliche Entpolitisierung“, warnt Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke). Foto: Martin Schutt/dpa

Von dpa