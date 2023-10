/ Lesedauer: ca. 2min Konflikte Massive Raketenangriffe aus Gazastreifen auf Israel

Der Raketenalarm riss am Morgen viele Menschen in Israel aus dem Schlaf. Militante Palästinenser feuerten in einer Überraschungsattacke zahlreiche Raketen auf das Land ab.

© Tsafrir Abayov/AP Israelische Feuerwehrleute löschen ein Feuer, nachdem eine aus dem Gazastreifen abgefeuerte Rakete ein Haus im Süden Israels getroffen hat. Foto: Tsafrir Abayov/AP

Von dpa