Westafrika Putsch im Niger: Soldaten verkünden Machtübernahme

Stundenlang wird Nigers Präsident Mohamed Bazoum am Mittwoch in seinem Palast festgehalten - von Mitgliedern der eigenen Garde. Am späten Abend verkünden dann Soldaten im Fernsehen die Machtübernahme.

© Bernd von Jutrczenka/dpa Pool/dpa Nigers Präsident Mohamed Bazoum bei einem Berlin-Besuch im Juli 2021. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa Pool/dpa

Von dpa