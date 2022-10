/ Lesedauer: ca. 4min Russischer Angriffskrieg Putins „Kanonenfutter“ - Rekruten kehren in Särgen heim

Die ersten zum Krieg in der Ukraine einberufenen Russen kehren in Särgen heim. Frauen klagen, ihre Männer würden ohne Ausrüstung und Vorbereitung an die Front geschickt.