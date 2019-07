Empfehlung - Putin und Selenskyj sprechen erstmals über Ukraine-Konflikt

dpaMoskau Erstmals haben der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und Kremlchef Wladimir Putin ein gemeinsames Gespräch über den blutigen Konflikt in der Ostukraine geführt. Bei dem Telefonat sei es auch um die Lage im Donbass gegangen, teilte der Kreml am Donnerstagabend in Moskau mit. Auch über die Gefangenen auf beiden Seiten des Konflikts hätten Putin und Selenskyj gesprochen, hieß es.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/putin-und-selenskyj-sprechen-erstmals-ueber-ukraine-konflikt-307295.html