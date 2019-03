Empfehlung - Psychologe: Viele Bürger fühlen sich abgeschrieben

dpaKöln „Sie erleben es so, dass die Eliten naserümpfend auf sie herabgucken, weil sie immer noch Fleisch essen, Alkohol trinken, Zigaretten rauchen, Diesel fahren, Unterschichts-TV gucken, Süßspeisen verzehren und die Finger in der Chipstüte fetten“, sagte der Autor („Wie tickt Deutschland?“) und Leiter des Kölner Rheingold-Instituts der Deutschen Presse-Agentur in Köln.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/psychologe-viele-buerger-fuehlen-sich-abgeschrieben-288918.html