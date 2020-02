Empfehlung - Proteste gegen Neonazi-Marsch in Dresden

dpaDresden Hunderte Menschen haben in Dresden gegen eine Kundgebung von Rechtsextremen demonstriert. Die Polizei ist in der sächsischen Landeshauptstadt mit einem Großaufgebot im Einsatz, um die Gegenproteste sowie den geplanten Neonazi-Aufmarsch in der Innenstadt abzusichern.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/proteste-gegen-neonazi-marsch-in-dresden-344231.html