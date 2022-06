/ Lesedauer: ca. 2min Gipfeltreffen Protest gegen G7: Demonstranten dürfen in Schlossnähe

Der Protest gegen das G7-Treffen in Elmau geht weiter. Obwohl am Wochenende das Interesse an den Demos überschaubar blieb, planen die G7-Gegner weitere Aktionen. Nun werden sie den Spitzenpolitikern auch etwas näher kommen.