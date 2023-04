/ Lesedauer: ca. 2min Präsidentschaftswahlen Prokurdische Partei unterstützt Erdogan-Herausforderer

Ihre Stimmen könnten das Zünglein an der Waage sein: Die prokurdische HDP und mehrere linke Parteien kündigen an, Kilicdaroglu bei den Präsidentschaftswahlen am 14. Mai zu unterstützen.

© Francisco Seco/AP/dpa Anhänger der prokurdischen Demokratischen Volkspartei (HDP) während der Newroz-Feierlichkeiten zum Frühlingsbeginn (Archivbild). Foto: Francisco Seco/AP/dpa

Von dpa