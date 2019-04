Empfehlung - Joe Biden verkündet Präsidentschaftskandidatur für 2020

dpaWashington Der frühere US-Vizepräsident Joe Biden will für die Demokraten bei der Präsidentschaftswahl 2020 antreten. Das kündigte der 76-Jährige am Donnerstag auf Twitter an. Mit ihm gibt es nun insgesamt 20 demokratische Präsidentschaftsbewerber.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/praesidentschaftswahl-2020-biden-will-gegen-trump-antreten-293893.html