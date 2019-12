Empfehlung - Polizei fordert besseren Schutz ihrer Beamten vor Clans

dpaOsnabrück So seien etwa Menschen mit Clan-Bezug vor dem Wohnhaus eines Beamten aufgetaucht, in einem anderen Fall sei ein Polizist in einem Fitnesscenter angesprochen worden. Polizisten könnten sich dagegen nur schwer zur Wehr setzen, beklagte Maßmann. „Hier ist der Gesetzgeber gefragt. Wir brauchen zum Beispiel einen Stalking-Paragrafen, der Amtsträger wie Polizisten besser schützt.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/polizei-fordert-besseren-schutz-ihrer-beamten-vor-clans-333649.html