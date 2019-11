Empfehlung - Hunderte Kohle-Gegner dringen in Tagebaue ein

dpaCottbus/Leipzig Mehrere hundert Klimaaktivisten sind am Morgen in Tagebaue in der Lausitz und im Leipziger Braunkohlerevier eingedrungen. Ungefähr 400 Aktivisten rannten in den Tagebau Jänschwalde.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/polizei-bereitet-sich-auf-proteste-von-klimaaktivisten-vor-332253.html