/ Lesedauer: ca. 2min Krieg in der Ukraine Polen will Genehmigung für Leopard-Lieferung beantragen

In der Debatte um die Lieferung von Leopard-Kampfpanzern an die Ukraine erhöht Polen den Druck auf die Bundesregierung. Warschau will nun Berlin offiziell um eine Genehmigung für den Transfer bitten.

© Kay Nietfeld/dpa „Werden trotzdem unsere Panzer zusammen mit anderen in die Ukraine verlegen“: Mateusz Morawiecki. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Von dpa