Blumen und Plüschtiere vor dem Lidl-Supermarkt in der Wolesley Road nahe des Biddick Drive in der Gegend von Keyham in Plymouth, wo am Abend des 12.08.2021 sechs Menschen, darunter der Täter, bei einem Schusswaffenangriff an ihren Verletzungen starben. Foto: Rod Minchin/PA Wire/dpa