US-Justiz Plädoyers beendet: Jury in Zivilprozess gegen Trump am Zug

Was geschah Mitte der 1990er Jahre in einem New Yorker Nobelkaufhaus? Ab heute berät eine Jury zu den Vergewaltigungsvorwürfen gegen Donald Trump. Egal wie sie entscheidet: Eine Haftstrafe droht nicht.

© John Minchillo/AP Die Autorin Jean Carroll verlässt das Gerichtsgebäude in Manhattan. Foto: John Minchillo/AP

Von dpa