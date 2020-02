Empfehlung - Pentagon will Milliarden für Bau von Grenzmauer umwidmen

dpaWashington Das US-Verteidigungsministerium will 3,8 Milliarden Dollar aus Rüstungsprogrammen in den Bau der von Präsident Donald Trump gewünschten Mauer an der Grenze zu Mexiko stecken. Damit sollen rund 285 Kilometer Grenzmauer finanziert werden, erklärte das Pentagon.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/pentagon-will-milliarden-fuer-bau-von-grenzmauer-umwidmen-344024.html