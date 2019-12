Empfehlung - Papst prangert europäische Abschottungspolitik an

dpaRom/Bethlehem Papst Franziskus hat zu Weihnachten die Abschottungspolitik der reichen Länder gegenüber Flüchtlingen angeprangert. In seiner Weihnachtsbotschaft auf dem Petersplatz in Rom erinnerte er am ersten Feiertag an das Leid derer, die aus Not ihre Heimatländer verließen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/papst-prangert-europaeische-abschottungspolitik-an-336567.html