„Urbi et Orbi" Papst geißelt Kriege auf der Welt: Denkt an die Kinder!

Die Kriege in der Ukraine und anderswo auf der Welt überschatten Weihnachten. Papst Franziskus fleht, die Not leidenden Menschen - allen voran die Kinder - in diesen Feiertagen nicht zu vergessen.

© Gregorio Borgia/AP/dpa Papst Franziskus spricht den Weihnachtssegen „Urbi et Orbi“ vom Hauptbalkon des Petersdoms. Foto: Gregorio Borgia/AP/dpa

Von dpa