Katholische Kirche Papst Franziskus trifft Missbrauchsopfer in Portugal

Sexuelle Gewalt von Geistlichen an Kindern und Jugendlichen stürzte die Katholische Kirche in eine Tiefe Krise. Im Zuge des Weltjugendtags in Lissabon spricht der Papst mit Betroffenen.

© Gregorio Borgia/AP Papst Franziskus bei seiner Ankunft im Jeronimos-Kloster in Lissabon. Foto: Gregorio Borgia/AP

Von dpa