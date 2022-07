/ Lesedauer: ca. 2min Kirchenoberhaupt Papst fordert Bekämpfung von sexuellem Missbrauch

Immer wieder gibt es scharfe Kritik an der katholischen Kirche wegen des Umgangs mit sexuellem Missbrauch in den eigenen Reihen. Papst Franziskus verspricht in Kanada nun härteres Durchgreifen.