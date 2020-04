/ Lesedauer: ca. 2min Papst begeht Karfreitag wegen Corona-Krise ohne Pilger

Das hat es noch nicht gegeben. Der Papst geht in diesem Jahr den traditionellen Kreuzweg am Karfreitag ohne Pilgerschar. Die Prozession und eine Feier im Dom (18 Uhr) werden aber per Live-Stream im Netz übertragen.