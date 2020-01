Empfehlung - Nach Tod von Sultan Kabus im Oman: Cousin wird Nachfolger

dpaMaskat Nach dem Tod des omanischen Sultans Kabus bin Said tritt Haitham bin Tarik al Said die Nachfolge des Herrschers an. Das berichtete die omanische Nachrichtenagentur Ona am Samstag. Er war bisher Kulturminister des Landes und ist der Cousin des Verstorbenen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/omanischer-sultan-kabus-gestorben-338915.html