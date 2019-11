Empfehlung - Olaf Scholz fordert „Bürgerrechte des 21. Jahrhunderts“

dpaBerlin Scholz forderte unter anderem: „Es muss für Kinder ein Recht auf Grundsicherung geben, das Recht auf bezahlbare Wohnungen, das Recht auf eine gute Gesundheitsversorgung und bezahlbare Pflege.“ Ebenso eines auf eine gute, stabile Rente, so Scholz. „Ich will noch mal betonen, dass es mir wirklich um Rechte geht. Also um einen Anspruch, auf den man pochen darf.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/olaf-scholz-fordert-buergerrechte-des-21-jahrhunderts-330757.html