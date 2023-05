© Fabian Sommer/dpa

„Sie sind eine nicht zu überhörende Absage an unsere pluralistische Demokratie“, sagt Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) über Autokorsos in Deutschland, bei denen Anhänger den Wahlsieg von Erdogan in der Türkei feiern. Foto: Fabian Sommer/dpa