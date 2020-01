/ Lesedauer: ca. 3min ÖVP und Grüne in Österreich stellen Regierungsprogramm vor

Die Einigung steht, doch was steckt im Regierungsprogramm von ÖVP und Grünen in Österreich überhaupt inhaltlich drin? Die Parteichefs Kurz und Kogler wollen am Nachmittag endlich Details präsentieren.